Путин раскрыл цель повышения НДС

Цель повышения НДС — достичь сбалансированности бюджета, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ряд налоговых изменений, которые планируются с начала следующего года.

«Самый правильный способ это повышение НДС. Цели как раз простые: достичь сбалансированности бюджета. Нужно избавиться от теневой экономики, от ухода от уплаты налогов», — объяснил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, необходимо, чтобы повышение налогов принесло реальное увеличение доходов государства. Правительство и президент исходят из того, что в дальнейшем будет идти снижение налогового бремени.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера