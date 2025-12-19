Путин назвал опасным госрегулирование цен на продукты

Регулирование государством цен на продукты может быть опасным. Об этом 19 декабря заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года в ходе одноименной программы, в ответ на вопрос про стоимость рыбы.

Как отметил глава государства, рыбы на столе у россиян пока не хватает — надо развивать отрасль и улучшать поставки с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

«Регулирование государством цен на рынке — сложная история и очень опасная. Потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенный план, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило, получается», — сказал Путин.

При этом, по его словам, есть сферы, где такое регулирование необходимо, например это касается жизненно важных лекарств.

«Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но вот для обычного товара это сложная история», — заключил президент.

В то же время Путин добавил, что рыбы на столе у россиян пока не хватает — надо развивать отрасль и улучшать поставки с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Как писала «Парламентская газета», в Госдуме ранее призвали ускорить разработку поправок в закон о торговле. В частности, для стабилизации продовольственных цен необходимо ускорить разработку соответствующих поправок в закон о торговой деятельности, касающихся долгосрочных контрактов между сетями и поставщиками, следует из проекта постановления по итогам «правчаса» 12 ноября о развитии современных технологий в АПК.