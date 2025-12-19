Путин отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ

Президент Владимир Путин прокомментировал решение Центробанка снизить ключевую ставку до 16%, выделив разницу с уровнем инфляции.

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% годовых, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин прокомментировал это событие, подчеркнув, что старается не вмешиваться в деятельность Центробанка, передает ТАСС.

«По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», – сказал он.

Путин также заявил, что разница между уровнем инфляции в России и ключевой ставкой – это одна из тем, по которой звучит критика в адрес действий ЦБ. По его словам, Банк России находится под постоянным давлением именно из-за показателя ключевой ставки.

«В целом, Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно», – добавил Путин.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в Гостином дворе. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».