Путин рассказал о сложной и опасной истории

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент Владимир Путин обратил внимание на вопрос о том, когда цены на рыбу в России буду регулироваться государственными органами и станут доступны для населения.

Отвечая на этот вопрос, Путин заметил, что регулирование государством цен на рынке — сложная и очень опасная история.

«Потому что как только начинаем регулировать, как только ставим определенную планку, товар сразу пропадает. В условиях рыночной экономики именно такой результат, как правило, получается», — констатировал глава государства.

В то же время он напомнил, что есть сферы, в которых регулирование необходимо. Например, это касается жизненно-важных лекарств. Там есть планка, выше которой подниматься нельзя, но для обычных товаров регулирование цен может быть непростым занятием.

«Но правда в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваем», — признал Путин.

Он считает, что решить проблемы с ценами на рыбу нужно не государственным регулированием, а улучшением логистики. Надо сделать так, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. Кроме того, он призвал создать условия для продолжения строительства рыболовных судов.

Аналитики выяснили, что стоимость килограмма форели в России в январе-ноябре 2025 года составила 969 рублей. Горбуша стоит 1429 рублей за килограмм, а лосось — 2213 рублей за килограмм. Самой дешевой популярной на праздничном столе рыбой стала сельдь, килограмм которой стоит 593 рубля.