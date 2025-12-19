Глава ЦБ предупредила о возможности пауз в снижении ключевой ставки

В случае реализации проинфляционных рисков Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Снижения в режиме автопилота не будет», — пояснила она.

Центробанк, по словам Набиуллиной, будет в непрерывном режиме отслеживать, как меняются главные параметры российской экономики и внешней среды, и при необходимости корректировать движение.

Также глава ЦБ сказала о том, что при принятии решения о ставке регулятор учитывает рост инфляционных ожиданий.

«Это не что-то эфемерное», — подчеркнула она.

Ранее Набиуллина сказала о том, что рост цен в РФ по итогам 2025 года будет минимальным за пять лет. Согласно последним данным, она опустилась ниже 6 процентов, уточнила глава регулятора.

На заседании 19 декабря Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16 процентов. По итогам решения ЦБ опубликовал релиз, в котором допустил, что высокие инфляционные ожидания россиян могут влиять на темпы роста цен в стране, и это может мешать их устойчивому замедлению.