Набиуллина: укрепившийся в 2025 году рубль по-прежнему сдерживает инфляцию

Укрепление рубля, наблюдавшееся в 2025 году, по-прежнему сдерживает инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора, пшет ТАСС. "Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации. Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, пусть уже и не столь выраженное", - подчеркнула глава Центробанка. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Центробанка, годовая инфляция в России замедлится до 4-5% в 2026 году. В Банке России ожидают, что благодаря реализуемой денежно-кредитной политике, устойчивый уровень инфляции в 4% будет достигнут во втором полугодии того же года. Регулятор также подчеркнул, что наблюдается тенденция к уменьшению отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста. 19 декабря, на своем заседании ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив ее на уровне 16%.