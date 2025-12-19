Новое решение ЦБ по ключевой ставке объяснили

Инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,00% годовых и оценил его влияние на российскую экономику.

Большинство аналитиков прогнозировало снижение ключевой ставки на 50 и даже на 100 базисных пунктов. Поэтому сегодняшнее решение ЦБ снизить ставку до 16% было ожидаемым. Его принятие стало возможным из-за снижения уровня инфляции в ноябре – соответствующие данные ранее представил Росстат. При этом для представителей фондового рынка решение ЦБ по ставке стало немного разочаровывающим, так они ожидали более существенного снижения. Но регулятор решил пока «не гнать лошадей» и действовать умеренно. Это связано с тем, что инфляционные ожидания все еще находятся на высоком уровне, а наблюдаемая инфляция выше официальной. В ЦБ на это тоже обращали внимание. При этом комментарий ЦБ был умеренно жестким. Там отметили, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Решение по снижению ключевой ставки до 16% положительно отразится на российской экономике, подчеркнул эксперт.

«Оно приведет к небольшому снижению ставок по кредитам и депозитам, однако сегодняшнее снижение ставки не такое большое, чтобы можно было говорить о каких-то масштабных изменениях в экономике. С другой стороны, нужно отметить, что Банк России снизил ставку уже в пятый раз подряд, поэтому накопленный эффект начинает положительно сказываться на реальном секторе экономики», - сказал Суверов.

С учетом продолжающегося цикла снижения ставки одним из наиболее интересных инвестиционных инструментов в настоящее время являются облигации, добавил аналитик.

«Если не будет какого-то существенного перелома в геополитике, то облигации будут расти быстрее, чем акции», - заявил специалист.

