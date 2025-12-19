Набиуллина раскрыла последствия использования замороженных российских активов

Андрей Дуванов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала возможное использование замороженных российских активов странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке Набиуллина заявила, что использование российских активов подорвет базовые основы функционирования международной финансовой системы. При этом она напомнила, что ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка к западной кредитной организации Euroclear Bank, на счетах которой находятся замороженные российские активы. По словам Набиуллиной, как будет исполняться решение суда пока не ясно.

«Мне сложно комментировать, какие конкретно аргументы возобладали. Вы видели, наверное — в прессе достаточно активно обсуждались разного рода аргументы. Но прежде всего, мне кажется, это связано с тем, что это решение подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы. Это очевидно», — заявила она.

