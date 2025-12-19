Набиуллина раскрыла последствия использования замороженных российских активов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала возможное использование замороженных российских активов странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке Набиуллина заявила, что использование российских активов подорвет базовые основы функционирования международной финансовой системы. При этом она напомнила, что ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка к западной кредитной организации Euroclear Bank, на счетах которой находятся замороженные российские активы. По словам Набиуллиной, как будет исполняться решение суда пока не ясно.

Набиуллина сделала заявление об иске Банка России к Euroclear

«Мне сложно комментировать, какие конкретно аргументы возобладали. Вы видели, наверное — в прессе достаточно активно обсуждались разного рода аргументы. Но прежде всего, мне кажется, это связано с тем, что это решение подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы. Это очевидно», — заявила она.

