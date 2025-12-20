Соседняя страна резко нарастила объемы закупок российской нефти

Грузия импортировала из России в октябре и ноябре 2025 года свыше 133,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, что превосходит суммарные показатели за все предыдущие годы, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, всего за 2025 год Россия поставила в Грузию 133,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $60,4 млн. Поставки энергоресурсов были осуществлены в мае (306,9 тонны), октябре (99 тыс. тонн) и ноябре (34,3 тыс. тонн).

За все предыдущие годы суммарно Грузия импортировала из РФ более 113,9 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, заметили журналисты.

Самые высокие показатели были в 2016 и 2017 годах — 39,6 тыс. тонн и 26,6 тыс. тонн соответственно. В 2024 году Грузия купила у России 10,5 тыс. тонн нефти.

Кроме того, Грузия в 2025 году импортировала нефть из Азербайджана — 3,9 тыс. тонн на $1,8 млн.

Ранее власти республики сообщили о запуске в Кулеви первого НПЗ полного цикла. Мощность первой очереди составляет 1,5 млн т/год или около 24 тыс. барр./сутки нефти.