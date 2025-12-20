Украина выводит из обращения облигации госдолга, привязанные к ВВП

Украина провела реструктуризацию и выводит из обращения облигации государственного долга, привязанные к ВВП (варрантов). Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина приступила к реструктуризации привязанных к ВВП облигаций госдолга на сумму $2,6 млрд. Позже Международный валютный фонд начал изучать предложения украинской стороны по этому вопросу.

"Украина полностью изымает из обращения ВВП-варранты, выпущенные в 2015 году, выплаты по которым были привязаны к темпам роста ВВП", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его информации, Украина конвертирует почти все непогашенные ВВП-варранты в новые облигации с рейтингом C со сроком погашения в 2032 году на сумму почти $3,5 млрд, а небольшую их часть - в облигации с рейтингом B со сроками погашения в 2030 и 2034 годах на сумму около $34 млн. Также страна "аннулирует ВВП-варранты на сумму $604 млн, находившиеся в собственности государства".