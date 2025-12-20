Юрист объяснил отказ ЕС от конфискации российских активов

ЕС никогда не пойдет на конфискацию российских активов. Подобная мера станет последним гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата в Европе. Об этом заявил юрист-международник, член общественного совета при Минобороны России Александр Грибаков, передает РИА Новости.

Юрист отметил, что в ЕС политика уже давно превалирует над законом и правом собственности. Но конфискация стала бы беспрецедентным актом, несущим огромный риск для стран евроблока. Поэтому, когда дело дошло до распределения риска, сразу начались разногласия.

Грибаков считает, что ЕС и в будущем не осмелится на конфискацию российских активов.

«Это будет последний гвоздь в крышку гроба европейского инвестиционного климата», — предупредил он.

По его словам, из-за заморозки активов РФ инвестиционный климат Брюсселя «завалился на бок»: международные инвесторы не чувствуют доверия к ЕС и понимают, что деньги там размещать опасно.

На этой неделе в Брюсселе официально отказались от конфискации замороженных российских активов, опасаясь ответных шагов РФ.