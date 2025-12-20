Рост ВВП в 2025 году почти не виден: около нуля

На прошедшей 19 декабря прямой линии, Владимир Путин сообщил, что нынешний рост ВВП 1 % - осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции. «Была поставлена задача снизить ее до 6 %. Но судя по всему, она будет 5,7-5,8 %». Между тем, в экономическом сообществе выражают опасение из-за символического роста ВВП. Независимые эксперты указывают на риски того, что уже в наступающем году российская экономика может скатиться в стагнацию, то есть, перейти от роста, пусть даже символического, к спаду.

© Московский Комсомолец

Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что даже запланированный Минэкономразвития рост ВВП в 1 % по итогам 2025 года достигнут, скорее всего, не будет. Отмечается слабая динамика выпуска продукции, замедление потребления и ослабление ключевых отраслей экономики.

После рекордного роста этого показателя в 2024 году (4,3 %), сокращение выпуска продукции в масштабах страны более, чем в четыре раза кажется чуть ли ни экономической катастрофой. Ведь практически весь год нам заявляли, что идет плановый период охлаждения экономики, что все находится под контролем и что нас всех ждет «мягкая посадка».

Напомним, что в апреле Минэкономразвития ожидало увеличение ВВП по итогам года на 2,5 %. Между тем, отечественные аналитики считают, что он будет в пределах 0,7-0,9 %, а Международный валютный фонд (МВФ) дает прогноз по уровню ВВП России в 2025 году еще ниже - 0,6 %,

Действительно, текущая статистика не в пользу роста ВВП. В первом квартале нынешнего года этот показатель составлял 1,4 %, во втором – 1,1, в третьем квартале, по оценке Росстата, составил 0,6 %. В общем, поступательное снижение.

Не слишком ли рьяно мы «нажали на тормоза» в борьбе с инфляцией? Этом мы поговорили с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.

- Когда ВВП растет быстрее – в начале или в конце года?

- Конечно, в конце года, «Пробуксовка» традиционно отмечается в первом квартале, когда идет период «раскачки». Затем экономика начинает разгоняться, открывается бюджетное финансирование. Четвертый квартал самый «урожайный». Плохо, что сейчас, к концу года, мы приходим с затуханием темпов роста.

- По вашему мнению, какой рост ВВП будет по итогам этого года?

- Прогноз заключается не в цифрах, а в аргументах. В десятых долях процента легко затеряться. Какая разница 0,5 % или 0,8%? Темпы роста в нынешнем году минимальны. Это можно называть, как угодно: «запланированное охлаждение» или «мягкая посадка».

Очевидно другое: рост ВВП вряд ли дотянет до 1 % и нужно называть вещи своими именами. Это депрессия. По статистическим отчетам отдельные отрасли материального производства находятся в минусовой зоне. Рост показывают только те предприятия, которые сопряжены с военно-промышленным комплексом. И которые, соответственно, получают госзаказы и финансовую подпитку из бюджета. Остальные предприятия находятся в весьма сложном положении.

- Почему?

- По моему убеждению – в результате жестко денежно-кредитной политики Центробанка. В условиях высокой ключевой ставки бизнес не в состоянии работать, в этом все и дело.

- Чтобы наша промышленность «задышала», какой должна быть ключевая ставка? Как известно, на последнем заседании ЦБ ее понизили на полпроцента, она теперь 16 %.

- Все, что выше 8 % душит экономику. Нужен «ключ» ниже 8 %. Это предельное значение, хотя тоже не сахар для бизнеса. Однако развитие начинается максимум при 4-5 % ключевой ставки. Но судя по темпам понижения ключевой ставки со стороны ЦБ, до этого еще далеко…

- По итогам года инфляция ожидается в пределах 5,7-5,8 %. Может, есть смысл начать резко понижать ключевую ставку?

- По большому счету, годовая инфляция в пределах 6 % для экономики не очень заметна. Однако Центробанк не может сильно снижать ключевую ставку. Этот процесс должен происходить плавно, максимум по 1 % в месяц. Возможно, даже с паузами. А когда «ключ» опустится до 10 %, то дальше необходимо его опускать по 0,5 %. Траектория снижения должна быть плавной.

- Экономика страны может перейти в фазу стагнации?

- Нынешнее состояние можно называть по-разному. Стагнацией или низкими темпами роста. Нужные слова всегда можно подобрать. Однако экономика – не игра словами. Необходимо понять, откуда берется инфляция и что делать для ее снижения. Пока у нас единственный инструмент – повышать ключевую ставку.

Мы, возможно, выйдем на инфляцию ниже 6 % в 2025 году. Но ценой подавления реального сектора экономики. Хотя экономика должна не замедляться, а развиваться, особенно в России, где для этого есть все ресурсы.

- В 2026 год будем вступать в таком депрессивном состоянии? Или возможет «отскок» и дальнейшее развитие? Некоторые аналитики не исключают такого варианта.

- Наступающий год не обещает нам энергичного преодоления нынешнего состояния. Даже профильные экономические ведомств не прогнозируют рост ВВП более 1,5 %.