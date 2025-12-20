ЕС будет платить €3 млрд в год в виде процентов по кредиту Украине

Евросоюз будет ежегодно платить €3 млрд в виде процентов по кредиту Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Европейской комиссии.

В пятницу лидеры ЕС договорились о кредите для Украины в размере €90 млрд в 2026–2027 годах.

Чехия, Венгрия и Словакия не присоединятся к остальным 24 странам блока в разделении долгового бремени, но договорились не препятствовать этому. В рамках соглашения ЕК предложит так называемое расширенное сотрудничество в начале следующей недели, предоставив 24 странам ЕС правовую платформу для привлечения совместного заемного финансирования.

Соглашение об этом было достигнуто после того, как члены ЕС не смогли договориться о спорном плане использования замороженных российских активов.

«Новый план обойдется недешево. Ожидается, что начиная с 2028 года ЕС будет ежегодно выплачивать 3 миллиарда евро в виде процентов по своему семилетнему бюджету, который в значительной степени финансируется правительствами стран ЕС. Выплата процентов начнется в 2027 году...», — пишет Politico.

Украина сможет погасить кредит только после завершения конфликта. При этом ЕС сможет постоянно пролонгировать долг или использовать замороженные российские активы для его погашения.