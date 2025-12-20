Впервые в истории состояние человека достигло $749 млрд

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием больше $700 млрд, сообщает Forbes.

В статье объясняется, что состояние бизнесмена выросло после решения верховного суда штата Делавэр. Инстанция отменила вердикт нижестоящей инстанции, которая сочла нелегитимным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla в размере $139 млрд. После успешной апелляции состояние предпринимателя достигло рекордных $749 млрд.

Журнал отметил, что вторым богатейшим человеком мира является сооснователь Google Ларри Пейдж с $253 млрд.

В октябре стало известно, что с начала 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло почти на $20 млрд. Так, основатель Telegram Павел Дуров увеличил капитал на $4,82 млрд. Его состояние достигло $15,8 млрд. Акционер "Металлоинвеста" Алишер Усманов прибавил $3,22 млрд, доведя общий капитал до $16,4 млрд. А основатель "Северстали" Алексей Мордашов разбогател на $3,41 млрд - его состояние составило $26,6 млрд.