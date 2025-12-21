Китай завалил Россию мандаринами

Поставки мандаринов из КНР в Россию в 2025 году выросли на 16%, достигнув 78,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Анализ показывает, что импорт достиг рекордного максимума за последние десять лет. Только в ноябре поставки увеличились на 6% в годовом выражении, до 22 миллионов долларов.

За 11 месяцев нынешнего года Россия вошла в четверку крупнейших импортеров китайских мандаринов. Больше покупали только Вьетнам (186,4 млн долларов), Киргизия (147,2 млн) и Индонезия (82,3 млн).

Ранее сообщалось, что КНР возобновила импорт российского мороженого.