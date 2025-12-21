Путин назвал преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В целом, (сотрудничество в рамках ЕАЭС — прим. ред.) помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона», — сказал Путин.

По его словам, Россия заинтересована в совместной работе с партнерами по всестороннему укреплению ЕАЭС.

21 декабря в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина начался саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы развития единого рынка ЕАЭС, а по итогам ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Союзом и Индонезией.

После этого Путин примет участие в церемонии вручения лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международной премии мира имени Л. Н. Толстого.