Жапаров: взаимная торговля в ЕАЭС достигла почти $100 млрд

Объем взаимной торговли в ЕАЭС достиг почти $100 млрд, что является показателем доверия, поддержки и интереса стран союза друг к другу.

Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Несмотря на сохраняющуюся внешнюю нестабильность, нам удалось обеспечить экономическую устойчивость союза, укрепить внутренний рынок, развить кооперационные связи. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: экономическое сотрудничество в рамках нашего союза не просто развивается, оно набирает силу. Взаимная торговля достигла почти $100 млрд, и это не просто цифры, это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу", - сказал он.

Жапаров также добавил, что в ЕАЭС есть до конца не реализованный потенциал во взаимной торговле.