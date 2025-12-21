Крупнейшие импортеры снизили официальные закупки нефти у России

Турция, Индия и Китай стали покупать меньше нефти у России — по крайней мере, официально. Экспорт российской нефти трем крупнейшим покупателям достиг самого низкого уровня с 2022 года. Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, за неделю в эти страны было поставлено 11 млн баррелей российской нефти.

Однако, если посмотреть на другие цифры, картина выглядит иначе, говорит ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

Игорь Юшков

ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности

«Мы видим еще с момента введения санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла», что международные исследовательские компании фиксируют снижение экспорта российской нефти в Индию, в Китай, которые ранее стабильно занимали примерно 90% покупателей российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Но при этом мы видим, что те же самые исследовательские агентства, S&P Global, фиксируют увеличение экспорта в неизвестном направлении или на неизвестные рынки Азии. Такое тоже зачастую пишут исследователи. То есть понятно, что суммарный объем экспорта нефти из России не уменьшился, но он стал более скрытным. То есть мы не указываем, куда отправляем, а Индия и Китай не указывают, откуда к ним приходит. С точки зрения эффективности экспорта нашей нефти это создает РФ дополнительные проблемы. Вкупе с ударами по российским танкерам как в Черном море, так и в Средиземном, это увеличило скидку на российскую нефть. Разница между стоимостью сорта Brent и сорта Urals опять ушла в район 20 долларов за баррель, в то время как весь 2024 год, большую часть 2025 года, она составляла примерно 12-13 долларов на каждый баррель, то есть получается, что стоимость перевозки, стоимость услуг посредников, всевозможных трейдеров возросла. Само количество этих посредников тоже увеличилось, и в итоге российским компаниям и бюджету достается меньше денег от экспорта нефти, и это, конечно, для России проблема, тем более что сама нефть любых сортов подешевела, а сейчас еще и низкий сезон потребления нефтепродуктов, что позволяет сторонам долго торговаться. В предыдущие разы это заканчивалось тем, что кто-то один из основных потребителей российской нефти начинал скупать те объемы, которые предполагались для двух: когда у Индии скапливалось — Китай в итоге начинал скупать, когда у Китая скапливалось, Индия начинала покупать. Поэтому здесь, я думаю, что все равно эти объемы найдут свои рынки сбыта. Если бы Россия в реальности сократила бы экспорт и добычу, то есть вообще бы не экспортировала, если бы действительно были те проблемы, на которых часто указывают западные СМИ, то мы увидели бы уже это в ценах на мировом рынке, потому что все-таки Россия очень крупный производитель, экспортер. Наоборот, мы видим, что цены снижаются. Это еще раз показывает, что по объемам мы не просели. У нас проблема с ценами, с эффективностью экспорта нашей нефти. Но опять же предыдущие разы, когда рынки перестраивались, когда были новые санкции против России, на перестроение уходило несколько месяцев, и после этого, соответственно, скидка на нефть, возвращалась в тот самый диапазон 12-13 долларов за баррель. Так как сейчас необходимо привлекать больше посредников, можно предположить, что в нынешнем случае эта разница в ценах не вернется к показателю 12-13 долларов, а будет 14-15 долларов, но скидка все равно снизится».

Аналитическая компания Platts, входящая в состав S&P Global Energy, 18 декабря оценила российскую нефть Urals на 29 долларов 15 центов ниже эталонного показателя Brent, что стало самым большим дисконтом с апреля 2023 года.