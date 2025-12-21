США могут отменить пошлины на товары, которые не будут сами выпускать

Вашингтонская администрация готова отменять пошлины в отношении тех иностранных товаров, которые не планируется производить в США.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Есть вещи, которые могут быть скорректированы", - сообщил он в эфире телеканала CBS, говоря о введенных США пошлинах в отношении товаров из других стран. "Как вы видели, мы, к примеру, решили вывести кофе [из-под действия американских пошлин], поскольку мы не производим кофе в США в больших объемах, - пояснил Хассет. - И, думаю, если есть что-то еще, что совсем не производят в США, есть готовность сделать исключения в отношении этого, если не предполагается, что это будут выпускать в США из-за климата и чего-то подобного".

Как он уточнил, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сейчас "возглавляет работу по рассмотрению этих вопросов", касающихся возможной отмены тарифов.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран. 14 ноября он подписал исполнительный указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных пошлин, введенных на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.