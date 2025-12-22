Цены на ряд продуктов в России упали перед Новым годом, несмотря на инфляцию.

«Ритейлеры радуют россиян дешевизной сливочного масла и частью продуктовой корзины перед Новым годом. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16», — пишут «Известия».

Отмечается, что яйца упали в цене на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%.

Ранее в ФАС заявили, что изменение НДС не должно повлечь повышения цен на продукты.