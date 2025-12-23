Стоимость золота бьет рекорды 50 дней подряд

Стоимость золота бьет рекорд 50 дней подряд, пишет Bloomberg. Агентство связывает это с ростом геополитической напряженности между США и Венесуэлой и ожиданием снижения ставки ФРС.

Так, минувшей ночью цена золота обновила исторический максимум: стоимость фьючерса с поставкой в феврале на пике составила 4502,4 доллара за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX). К 3:46 мск цена фьючерса снизилась до 4501,5 доллара.

Тем временем стоимость серебра подошла к рекордным 70 долларам, а платины — превысила 2,1 тысячу долларов.