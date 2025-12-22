Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

В 2025 году в России фиксируется рост производства птицеводческой продукции, что обеспечивает стабильную ценовую ситуацию на рынке куриных яиц. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях произведено почти 37 млрд куриных яиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией, а объемы производства позволяют полностью закрывать потребности как населения, так и предприятий переработки.

По состоянию на 17 декабря средняя отпускная цена у производителей на яйца первой категории составляет 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Это ниже уровня прошлого года на 24,9% и 31,9% соответственно.

В Минсельхозе отмечают, что высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильных цен на рынке и в дальнейшем. Дополнительную поддержку отрасли оказывает комплекс государственных мер, включая льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для птицеводческих предприятий.