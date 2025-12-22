Экономический прогноз на неделю: курс рубля и жесткий тон ЦБ

На завершившейся неделе рубль продемонстрировал умеренное ослабление. Это падение было смягчено осторожным решением Центрального банка России, который уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Регулятор продолжил свою консервативную политику в отношении снижения ключевой ставки. «Рамблер» разбирался, что ожидает курс рубля на текущей неделе.

Предстоящая динамика курса валют

Как пишут «Финансы Mail» со ссылкой на Наталью Ващелюк, старшего аналитика УК «Первая», курс доллара будет находиться в диапазоне 79−82 руб., юаня — 11,2−11,6 руб. при отсутствии внешних шоков.

По словам эксперта, ограничение экспорта нефти и газа вследствие санкций может привести к ослаблению рубля в ближайшие недели. Тем не менее, негативное влияние, скорее всего, будет смягчено благодаря высоким процентным ставкам, благоприятным геополитическим прогнозам, действиям Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, а также подготовке к налоговому периоду, отметила собеседница портала.

Важные события для инвесторов

Снижение ключевой ставки ЦБ до 16% на прошлой неделе не стимулирует рост фондового рынка. В предновогодний период фон для акций будет нейтральным, но отдельные активы могут измениться из-за корпоративных событий. Инвесторы будут следить за переговорами по Украине, которые могут повысить рынок на 10–15%, говорится в материале «Известий».

22 декабря — последний день покупки акций «Полюс» и «Авангард» с правом на дивиденды. 23 декабря — выплаты от «Роснефти», «Озон Фармацевтика» и «Акрон». В среду — дивиденды от «ЭсЭфАй» и «Татнефть». В этот же день ЦБ опубликует обзор банковского сектора. 25 декабря — собрания по дивидендам у «ЕвроТранс» и «Т-Технологии».

Индекс RGBI может превысить 120 пунктов. Аналитики прогнозируют доллар на уровне 79–81 рубля, евро — 92–95 рублей, юань — 11,2–11,5 рубля. Индекс Мосбиржи может достичь 2800–2850 пунктов.

Российский фондовый рынок

По данным компании «Велес Капитал», российский фондовый рынок продолжает расти, превышая отметку в 2705 пунктов по индексу Мосбиржи. Инвесторы ожидают геополитических изменений, которые могут позитивно сказаться на ценах. Центробанк РФ сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, ограничивая покупки, однако монетарные условия постепенно смягчаются. В случае благоприятных событий индекс может подняться до 3014 пунктов, а при негативных — опуститься до 2615 пунктов, считают в компании.