В России резко выросло число криптоферм

Количество майнинговых ферм в России в 2025 году увеличилось на 44% и достигло 196,9 тысячи единиц, следует из данных системы контроля энергопотребления МТС EnergyTool, сообщает РБК. Годом ранее их насчитывалось 136,6 тысячи, а рост составил лишь 7% год к году.

Больше всего криптоферм обнаружили в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Башкортостане. Меньше всего их зафиксировали в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Рост числа площадок стал следствием признания майнинга инвестиционным инструментом, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. После включения отрасли в систему госрегулирования в августе 2024 года произошел окончательный поворот институциональных инвесторов в ее сторону, отметил он. Работа налоговой службы привела к обелению отрасли и выходу в правовое поле, добавил эксперт.

С принятием регуляторной базы рынок стал понятнее для крупных игроков, что изменило его структуру, говорит коммерческий директор Intelion Data Systems Антон Гонтарев. В майнинг активнее заходят компании с промышленным подходом и инвестфонды, которые рассматривают проекты как инфраструктурные активы с долгосрочным горизонтом, а не как спекулятивную деятельность. Фокус смещается с отдельных установок на масштабируемые промышленные площадки с предсказуемой экономикой, отмечает он.

Изменилась и география привлекательных регионов: самым выгодным местом для добычи стала Хакасия, потеснив Иркутскую область. На втором и третьем местах расположились Тюменская и Мурманская области.

Из-за бесконтрольного потребления электроэнергии власти с 2025-го до 2031 года запретили добычу криптовалют в 10 регионах, напомнил РБК. Чтобы ограничить бытовой и серый майнинг, правительство ужесточило тарифы. С января граница первого ценового диапазона составила не более 3,9 тысячи кВт·ч, второго — не более 6 тысяч кВт·ч. Ранее средние значения были около 10,2 тысячи кВт·ч и 16 тысяч кВт·ч соответственно.