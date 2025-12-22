Индия окажет поддержку России в одном направлении

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Борис Титов сообщил РИА Новости, что взаимодействие с Индией может помочь решить вопрос нехватки трудовых мигрантов в РФ.

В качестве успешного примера сотрудничества он привел опыт Дубая, где ключевую роль в строительстве и развитии города сыграли именно индийские специалисты — рабочие, архитекторы и девелоперы.

Как сообщается, интерес к трудовой миграции из Индии демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году россияне выдали гражданам этого государства 8 тысяч разрешений на работу, в 2023 году — уже 14 тысяч, а в 2024 году эта цифра увеличилась до 36 тысяч.

По словам Титова, в текущем году для визовых стран была установлена квота почти на 235 тысяч трудовых мигрантов, из которых около 72 тысяч зарезервировано специально для Индии. Как уточнил он, «сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тысяч».

Приток квалифицированных работников из Индии, по его мнению, способен стать важным ресурсом для отечественной экономики. В свою очередь, для самой Индии трудовая миграция является значимым источником доходов: только за 2024 год переводы из-за рубежа принесли стране 129 миллиардов долларов, указал спецпредставитель президента.