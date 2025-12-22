Европейскую страну «высекли розгами» за слабый экономический рост

Представители Международного валютного фонда (МВФ) фактически «высекли розгами» власти Молдавии, жестко раскритиковав состояние ее экономики. Об этом в эфире телеканала Canal 5 заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш, комментируя итоги визита миссии Фонда в Кишинев с 4 по 17 декабря, передает РИА Новости.

По словам парламентария, в ходе переговоров МВФ указал молдавским властям на все ключевые проблемы: слабый экономический рост, отсутствие реформ, неудовлетворительное администрирование и недостаток инвестиций. Старыш отметил, что эти недостатки озвучивала и оппозиция.

Визит миссии не завершился подписанием нового меморандума о сотрудничестве, а ее полномочия даже не включали такую возможность. Депутат считает, что без кардинальных перемен страна не получит ни сигналов доверия инвесторам, ни доступа к дешевым кредитам.

Ранее стало известно, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, и страна не получила последний транш в размере около 170 миллионов долларов. Несмотря на ряд программ кредитования в последние годы, республика продолжает переживать экономический кризис, который усугубился в 2025 году на фоне роста цен на энергоресурсы.