В Euroclear оценили решение ЕС не использовать активы РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear приветствует решение Евросоюза (ЕС) не использовать замороженные активы РФ для кредита Украине.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе депозитария.

«Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины и остаемся привержены поддержке реализации мер ЕС», — говорится в заявлении.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации».

Politico: Макрон сыграл ключевую роль в срыве плана ЕК по активам РФ на саммите ЕС

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.