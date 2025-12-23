Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

Бельгийский депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большая часть заблокированных российских активов, вывел из-под заморозки 600 миллионов евро, принадлежащих Евразийскому банку развития (ЕАБР). Об этом рассказал заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил, передает РИА Новости.

Астана смогла доказать, что средства нельзя рассматривать как принадлежащие Москве, однако основным условием разблокировки стало направление денег на казахстанские проекты. В депозитарии проконтролировали выполнение этого условия.

В общей сложности в Euroclear находились 733 миллиона долларов. Кенбеил выразил надежду, что в 2026 году Казахстан получит оставшиеся 120 миллионов.

Российские средства были заблокированы после начала боевых действий на Украине. В настоящее время в Европе продолжаются споры относительно судьбы этих денег. Стороны сходятся на том, что прямая экспроприация противоречит законодательству и негативно скажется на инвестиционной привлекательности региона.

Еврокомиссия вместе с рядом сторонников настаивает на выделении Украине так называемого репарационного кредита, залогом под который будут выступать российские активы. Речь идет о том, что средства будет использованы только в том случае, если Украина не погасит кредит за счет полученных от Москвы компенсаций.

Однако ряд членов ЕС полагают, что такое решение создает неприемлемые юридические риски. На прошлой неделе европейские лидеры во время саммита не смогли договориться о репарационном кредите, вместо него было вынесено решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро в течение ближайших двух лет. Вернуть их Киев должен будет только в том случае, если Россия выплатит компенсацию, при этом российские активы останутся замороженными до завершения урегулирования конфликта.