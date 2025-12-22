ЕС решил продлить все санкции против России

Совет ЕС формально подтвердил решение саммита Евросоюза о продлении на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года всех 19 пакетов санкций против России.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение о продлении запретительных мер <…> против России на 6 месяцев", - говорится в документе.

19 декабря о решении саммита ЕС о продлении на полгода всех 19 пакетов санкций против РФ сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Все принятые ранее 19 пакетов санкций против РФ продлеваются одновременно каждые шесть месяцев - до 31 января и 31 июля каждого года соответственно.