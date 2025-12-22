«Солидный объем»: Путин рассказал о товарообороте РФ со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном развитии многопланового взаимодействия России со странами СНГ. В частности, он обратил внимание на «солидный объем» товарооборота России с участниками содружества, передает РИА Новости.

Глава РФ принял участие в неформальном саммите СНГ. В ходе своего выступления он отметил, что за десять месяцев 2025 года показатель достиг порядка 90 миллиардов долларов, что является значимым уровнем.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом заявил о росте товарооборота между Ираном и Россией в 2024 году. Как уточнил он, показатель увеличился на 13%, за первые три квартала — еще на 8%.

Путин также отметил обсуждение сотрудничества в области газа, электроэнергии и инфраструктуры, а также тесный контакт по ключевым международным вопросам, включая иранскую ядерную программу.