Стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 4500 долларов за унцию
Ценам на золото хватило чуть больше двух месяцев, чтобы вырасти еще на 500 долл. и добраться до очередного "круглого" исторического рекорда. Во вторник стоимость тройской унции драгметалла пересекла отметку 4500 долл. По мнению аналитиков, психологические 5000 долл. за унцию будут достигнуты в 2026 году. Коррекции вниз, скорее всего, тоже неизбежны, но к тому, что золото теперь будет стоить дорого, придется привыкнуть.
Как следует из биржевых котировок, новый исторический рекорд стоимости тройской унции золота - 4530,3 долл. Во вторник днем золото продолжало торговаться выше 4500 долл., поэтому в самое ближайшее время вполне возможно обновление максимума.
В этом году цены на золото уже не раз били исторический рекорд за рекордом. Так, "круглые" 4000 долларов впервые в истории были достигнуты в начале октября. Начинали 2025 год цены на золото с отметки ниже трех тысяч долларов. Таким образом, на данный момент всего лишь за год золото подорожало примерно на 70%, принеся аналогичную прибыль купившим его заранее держателям (процентов и дивидендов металл не приносит, вся прибыль - за счет изменения мировых цен).
Золото - это "тихая гавань" для инвестора, которая позволяет защитить вложения. А защищаться в этом году было от чего.
Основными факторами роста цены на золото являются избыток глобальной ликвидности, деглобализация и торговые войны, ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, риски потери независимости той же ФРС из-за давления администрации Дональда Трампа, быстрый рост американского государственного долга и ослабление доллара, перечисляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Взлет цен на золото конкретно в последние дни обеспечил очередной виток геополитической напряженности - на этот раз между США и Венесуэлой, добавляет главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова. Также один из ключевых факторов роста цен на золото - высокий рост спроса на металл со стороны мировых центробанков, особенно из развивающихся стран. Это на самом деле один из аспектов снижения доверия к доллару как к мировой резервной валюте и попытка застраховать собственные резервы (вспомним бессрочную заморозку части российских международных резервов Евросоюзом) в чем-то более тяжеловесном и менее эфемерном, чем валюта другой страны.
Цены на золото продолжат расти, это в чем-то даже неизбежность. Но уже не с такой скоростью, как в последний год.
Пока стабильности в мире больше не становится ни в геополитике, ни в экономике, ни в торговле. То есть крайне велика вероятность того, что перечисленные выше факторы разгона цен на золото будут действовать как минимум и в 2026 году. Следовательно, стоимости драгметалла ничего не мешает расти и дальше. По прогнозу Васильева, в 2026 году цена золота превысит 5000 долл. за унцию. Восходящего тренда ожидают и мировые инвестбанки. В Morgan Stanley ожидают цену золота 4500 долл. за унцию к середине 2026 года, J.P. Morgan прогнозирует среднюю стоимость выше 4600 долл. во втором квартале и свыше 5000 долл. - в четвертом квартале, а Metals Focus допускает цену 5000 долл. к концу 2026 года.
Примерно того же стоит ожидать и в перспективе нескольких лет.
"Мы полагаем, что деглобализация в ближайшие годы продолжится, США продолжат активно наращивать долг и печатать доллары. Поэтому мы ожидаем, что золото продолжит расти и цена на него теперь будет стабильно выше 3400-4000 долл. за унцию. В условиях эрозии мировой долларо-центричной системы центробанки развивающихся стран и инвесторы, вероятно, продолжат покупать золото вместо активов в долларах и евро", - считает Васильев.
Но вот скорость подорожания золота, набранная в 2025 году, уже едва ли сохранится.
"Учитывая то, что драгметалл сейчас находится на исторических максимумах, коррекционные движения неизбежны. Многие трейдеры захотят зафиксировать прибыль, рынок должен "снять перекупленность" для дальнейшего движения вверх. В связи с этим мы не ждем повторения аналогичного ралли по золотым котировкам в наступающем году. В 2026 году периоды роста будут чередоваться консолидацией и коррекциями, которые можно использовать для набора новых позиций. Мы не ждем сильных просадок, но диапазон 3900-4000 за унцию вполне допускаем", - рассказывает Никишова.