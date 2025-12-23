Стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 4500 долларов за унцию

Ценам на золото хватило чуть больше двух месяцев, чтобы вырасти еще на 500 долл. и добраться до очередного "круглого" исторического рекорда. Во вторник стоимость тройской унции драгметалла пересекла отметку 4500 долл. По мнению аналитиков, психологические 5000 долл. за унцию будут достигнуты в 2026 году. Коррекции вниз, скорее всего, тоже неизбежны, но к тому, что золото теперь будет стоить дорого, придется привыкнуть.

Как следует из биржевых котировок, новый исторический рекорд стоимости тройской унции золота - 4530,3 долл. Во вторник днем золото продолжало торговаться выше 4500 долл., поэтому в самое ближайшее время вполне возможно обновление максимума.

В этом году цены на золото уже не раз били исторический рекорд за рекордом. Так, "круглые" 4000 долларов впервые в истории были достигнуты в начале октября. Начинали 2025 год цены на золото с отметки ниже трех тысяч долларов. Таким образом, на данный момент всего лишь за год золото подорожало примерно на 70%, принеся аналогичную прибыль купившим его заранее держателям (процентов и дивидендов металл не приносит, вся прибыль - за счет изменения мировых цен).

Золото - это "тихая гавань" для инвестора, которая позволяет защитить вложения. А защищаться в этом году было от чего.

Основными факторами роста цены на золото являются избыток глобальной ликвидности, деглобализация и торговые войны, ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, риски потери независимости той же ФРС из-за давления администрации Дональда Трампа, быстрый рост американского государственного долга и ослабление доллара, перечисляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Взлет цен на золото конкретно в последние дни обеспечил очередной виток геополитической напряженности - на этот раз между США и Венесуэлой, добавляет главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова. Также один из ключевых факторов роста цен на золото - высокий рост спроса на металл со стороны мировых центробанков, особенно из развивающихся стран. Это на самом деле один из аспектов снижения доверия к доллару как к мировой резервной валюте и попытка застраховать собственные резервы (вспомним бессрочную заморозку части российских международных резервов Евросоюзом) в чем-то более тяжеловесном и менее эфемерном, чем валюта другой страны.

Цены на золото продолжат расти, это в чем-то даже неизбежность. Но уже не с такой скоростью, как в последний год.

Пока стабильности в мире больше не становится ни в геополитике, ни в экономике, ни в торговле. То есть крайне велика вероятность того, что перечисленные выше факторы разгона цен на золото будут действовать как минимум и в 2026 году. Следовательно, стоимости драгметалла ничего не мешает расти и дальше. По прогнозу Васильева, в 2026 году цена золота превысит 5000 долл. за унцию. Восходящего тренда ожидают и мировые инвестбанки. В Morgan Stanley ожидают цену золота 4500 долл. за унцию к середине 2026 года, J.P. Morgan прогнозирует среднюю стоимость выше 4600 долл. во втором квартале и свыше 5000 долл. - в четвертом квартале, а Metals Focus допускает цену 5000 долл. к концу 2026 года.

Примерно того же стоит ожидать и в перспективе нескольких лет.

"Мы полагаем, что деглобализация в ближайшие годы продолжится, США продолжат активно наращивать долг и печатать доллары. Поэтому мы ожидаем, что золото продолжит расти и цена на него теперь будет стабильно выше 3400-4000 долл. за унцию. В условиях эрозии мировой долларо-центричной системы центробанки развивающихся стран и инвесторы, вероятно, продолжат покупать золото вместо активов в долларах и евро", - считает Васильев.

Но вот скорость подорожания золота, набранная в 2025 году, уже едва ли сохранится.