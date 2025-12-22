ЦБ указал на снижение объема микрозаймов в России

В России продолжается охлаждение на рынке микрозаймов, следует из данных Банка России. Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями в третьем квартале 2025 года, сократился на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 506 миллиардов рублей.

В пресс-службе регулятора отметили, что квартальное снижение происходит уже во второй раз с начала года. При этом, если в первом квартале сокращение объяснялось сезонным спадом в сегменте предпринимательского финансирования, то в текущем периоде уменьшился и объем потребительских микрозаймов.

Как пояснили в Центробанке, одной из причин охлаждения рынка стали макропруденциальные лимиты, направленные на сдерживание избыточной закредитованности населения. Одновременно регулятор зафиксировал некоторое ухудшение качества портфелей микрозаймов, связанное с вызреванием ранее выданных необеспеченных кредитов.

По данным Банка России, доля задолженности с просрочкой 90 дней и более достигла 31 процента, что стало максимальным значением за 2025 год. В регуляторе подчеркнули, что это отражает последствия прежних объемов выдачи высокорисковых займов.

В то же время в Центробанке считают, что риски дальнейшего роста просроченной задолженности будут постепенно снижаться. Этому, по оценке регулятора, будет способствовать поэтапное ужесточение требований к выдаче наиболее дорогих микрофинансовых займов.