Путин сделал заявление о товарообороте России и стран СНГ

Объем торговли России с государствами СНГ достиг в январе-октябре 2025 года почти 90 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками содружества», — сказал президент на неформальном саммите СНГ.

Товарооборот РФ и стран СНГ Минэкономразвития Алексей Михайлов, по словам которого экспорт увеличился на 20,6 процента, а импорт — более чем на 64 процента.

Как отмечал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, члены Содружества сейчас «строят собственный суверенитет, но прагматично признают роль России как центра экономического тяготения», от которого зависит их благополучие, в том числе связанное с доступом к рынку страны, и именно с этих позиций выстраиваются взаимоотношения с ними в экономической сфере.