«Будут резать уязвимых»: в стране Европы назревает новый скандал

В Молдавии разгорается политический скандал вокруг проекта госбюджета на 2026 год. Оппозиция обвиняет власти в том, что для сокращения дефицита, который составит 1,23 миллиарда долларов, выбирают не самые справедливые меры, передает РИА Новости.

Депутат от партии коммунистов Константин Старыш в эфире телеканала Canal 5 заявил, что вместо сокращения раздутого госаппарата и затрат на чиновников правительство предпочитает экономить на социальных выплатах. Как уточнил он, власти будут «экономить на народе, но не на себе».

«Будут резать у самых социально уязвимых», — отметил депутат.

Еще одним поводом для критики стали специальные надбавки для чиновников, курирующих процесс евроинтеграции. Старыш назвал эти выплаты «безумными» и задался вопросом, за какие именно «дополнительные усилия» они начисляются.

Экономика Молдавии продолжает испытывать серьезные трудности. После рекордной инфляции в 2022 году и временной стабилизации в 2023-2024 годах, в 2025 году кризис обострился из-за роста цен на энергоносители.