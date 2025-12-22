Мишустин спрогнозировал рост экономики России

За три последних года российский валовый внутренний продукт прирастет почти на десять процентов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что Россию отличает один из самых низких уровней государственного долга среди развитых государств. Глава правительства указал на то, что властям удалось сбалансировать бюджет, а это, в свою очередь, дало возможность продолжить выполнение национальных проектов, добиваться целей технологического развития и выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия смогла удержать за собой четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на то, что темпы экономического роста упали до одного процента.

Есть данные, что в III квартале 2025 года рост ВВП России оказался нулевым по отношению ко II кварталу.