Индекс Мосбиржи ушел вниз после пятничного решения Банка России опустить ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта: с 16,5 до 16% годовых. Трейдеры вновь "отыграли" одно конкретное событие, вероятно подспудно ожидая от ЦБ более решительных действий. В оставшиеся до Нового года дни ждать прорыва от рынка акций, скорее всего, не придется, новых значимых финансово-экономических уже не ожидается. А значит, главной повесткой и поводом для действий у инвесторов снова будет геополитика.

© Российская Газета

В моменте после объявления решения ЦБ индекс Мосбиржи сразу потерял около 0,4%, а в понедельник (по состоянию на середину дня) продолжил снижаться еще примерно на 0,4% по сравнению с уровнем открытия, торгуясь возле отметки 2730 пунктов. Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ, принимая решение по ключевой ставке, выбирал из трех вариантов: сохранить ее на отметке 16,5%, снизить до 16% (что и было сделано), а также опустить ее до 15,5% (на что, судя по всему, и закладывались инвесторы-оптимисты). Дело в том, что само по себе снижение ключевой ставки, а особенно крупное и в моменте, всегда стимулирует инвесторов вкладываться в акции: чем ниже "ключ", тем дешевле облигации и тем менее выгодными становятся банковские вклады. А, следовательно, можно вложиться и в более рисковые инструменты, коими и являются акции.

"На российском рынке акций решение регулятора инвесторы восприняли в кач некоторым позициям на фоне роста котиестве предлога для фиксации прибыли. Свою роль мог сыграть также эффект пятницы, инвесторы поспешили зафиксировать прибыль поровок в предыдущие дни", - говорится в обзоре аналитиков "Цифра брокер".

Тем не менее снижение ключевой ставки на прошедшем на прошлой неделе заседании само по себе является позитивным для рынка сигналом, указывают они.

"Кроме того, российский рынок акций на данном этапе представляет собой своего рода опцион на позитивное урегулирование геополитических разногласий. Отсутствие позитивных новостей в геополитике может спровоцировать всплеск волатильности, хотя вряд ли приведет к существенной отрицательной переоценке, так как множество негативных факторов уже учтены в котировках. В то же время поступление позитивных новостей до конца текущего года или в первой половине следующего года может немедленно вызвать бурную позитивную реакцию инвесторов", - допускают в "Цифра брокер".

Динамика фондового рынка до конца будет определяться только геополитикой, соглашается директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий.

"Но в США уйдут на праздники с 25 декабря, поэтому у нас два дня на то, что могут появиться какие-либо значительные новости, которые могут повлиять на события в геополитике. И вероятность этого очень небольшая. Так что рынок вряд ли как-либо себя проявит", - скептичен эксперт.

В ближайшие дни действиями инвесторов будет "рулить" только геополитика

Коррекция после решения ЦБ больше относится к спекуляциям и краткосрочному активному трейдингу, а вот среднесрочно и долгосрочно индекс Мосбирж видится выше, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.