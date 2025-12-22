Бизнес в России пересмотрел ожидания по росту цен

Российский бизнес пересмотрел свои ожидания по росту цен в третий раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» аналитики Центробанка отметили, что ценовые ожидания бизнеса обновили максимум с января 2025 года и вернулись к средним значениям конца 2024 года. Ценовые ожидания бизнеса в декабре достигли 25 пунктов (месяцем ранее они составляли 22,8 пункта). Среди причин называют увеличение налоговой нагрузки с января 2026 года.

Декабрьский опрос предприятий показал, что оценки бизнес-климата уменьшились в том числе за счет снижения ожиданий по производству и спросу. Рост деловой активности замедлился в сравнении с прошлым месяцем. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добычи (3,2 процента), максимальный — торговли авто (13,1 процента).

Как ранее отмечала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, тренд замедления роста цен, который начал формироваться в России в 2025 году, скорее всего, продолжится и в следующем. К концу этого года, полагает аналитик, инфляция на внутреннем рынке может опуститься ниже 6 процентов. По итогам 2026-го темпы роста потребительских цен в стране могут приблизиться к таргету, установленному руководством Центробанка, и составить порядка 4,5 процента.