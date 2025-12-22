Санкции США вновь ударили по ценам на российскую нефть

Санкции США продолжают влиять на состояние российской экономики. Об этом сообщило Bloomberg.

В качестве доказательства этого тезиса агентство привело тот факт, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала примерно до 34 долларов за баррель.

Bloomberg напомнило, что в октябре 2025 года власти США ввели масштабные санкции против крупнейших российских производителей нефти. Этот шаг не остановил ее экспорта, но серьезно усложнил его. Агентство также процитировало данные Argus, согласно которым скидка на нефть марки Urals составляет около 27 долларов за баррель.

Однако, чем дешевле становится данный энергоноситель, тем больше финансовых стимулов у нефтеперерабатывающих заводов игнорировать санкции и покупать нефть. В прошлом подобная динамика приводила к нормализации российских цен после первоначального снижения.

Крупнейшие импортеры снизили официальные закупки нефти у России

В конце минувшей недели стало известно, что скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом танкеров.