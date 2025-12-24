Фон дер Ляйен раскрыла, сколько денег передали Украине без учета нового кредита

Евросоюз (ЕС) уже передал Украине €193 млрд в качестве помощи без учета нового кредита на сумму €90 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

© Global look

«Мы уже предоставили (Украине) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года», — написала она.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.