ФАС выдала предостережение из-за публичного заявления о росте цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в службе, такое экспертное мнение было опубликовано в СМИ в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен", - указали в ФАС.

В ведомстве напомнили производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупредили о необходимости неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее Минсельхоз сообщил о снижении цен и избытке яиц на внутреннем рынке.