Россия снизила выпуск стали

Производство стали в России в ноябре 2025 года сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,2 млн тонн, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

За январь - ноябрь текущего года выпуск стали в РФ снизился на 5%, до 61,8 млн тонн.

Согласно отчету, Китай в ноябре произвел 69,9 млн тонн, что на 10,9% меньше, чем в ноябре 2024 года. В Индии выпуск стали составил 13,7 млн тонн (+10,8%). Производство стали в Японии в ноябре снизилось на 1,6%, до 6,8 млн тонн, в США - выросло на 8,5%, до 6,8 млн тонн.

Выпуск стали в ноябре 2025 Россией и другими странами СНГ, а также Украиной составил 6,3 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. За одиннадцать месяцев 2025 года эти государства выпустили 74,1 млн тонн стали (-5%).

Страны Азии и Океании в ноябре произвели 99,9 млн тонн, снизив выпуск на 7,1%. Страны ЕС выпустили 10,2 млн тонн стали, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в ноябре увеличилось на 5,4% и достигло 9 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,5 млн тонн (+2,4%). Страны Ближнего Востока произвели 5,5 млн тонн стали, увеличив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,2%.

В целом производство стали в мире в ноябре 2025 года составило 140,1 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали (WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.