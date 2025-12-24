Евростат: впервые в истории импорт товаров из ЕС в Россию превысил экспорт

Впервые в истории импорт европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС.

Об этом сообщил Евростат, пишет ТАСС.

Уточняется, что отрицательное сальдо торгового баланса России составило €0,5 млрд за первые девять месяцев 2025 года.

Ранее украинский аналитический центр DiXi Group сообщал, что объёмы импорта электроэнергии на Украину в ноябре увеличились до 414,7 тыс. МВт·ч, достигнув максимального значения с начала 2025 года.