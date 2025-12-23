«Наихудший сценарий»: миру предрекли серьезный кризис

Аналитики Всемирного экономического форума заявили, что дальнейшее развитие мировой экономики будет зависеть от двух ключевых факторов — геополитической обстановки и скорости внедрения новых технологий. Эксперты выделили четыре основных сценария, передает «Независимая газета».

В наиболее благоприятном варианте глобальные конфликты будут урегулированы, а передовые технологии, такие как искусственный интеллект, станут широко доступны, что обеспечит инклюзивный рост и процветание.

Наихудший сценарий предполагает обострение политических противостояний, неэффективные инвестиции в инновации, сокращение международной торговли и снижение уровня жизни. Экономика может столкнуться со значительным ростом инфляции и увеличением долговой нагрузки.

Третий сценарий — фрагментация экономики: соперничество Китая и США усиливает фрагментацию, каждая страна следует своим стандартам. Четвертый подразумевает эскалацию конфликта: спор между Западом и Россией негативно влияет на торговлю и экспорт.

Особое внимание эксперты уделяют развитию искусственного интеллекта, отмечая его критическую важность для достижения национальных целей многих стран, включая Россию, где акцент делается на развитие собственного производства компонентов и внедрение ИИ в энергетику. При этом президент ВЭФ Берге Бренде предупредил о риске формирования спекулятивных «пузырей» на рынках, связанных с новыми технологиями и криптоактивами, чей крах может замедлить экономический рост.