Fitch повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня "RD" ("Ограниченный дефолт") до "CCC" ("Очень низкий уровень кредитоспособности"). Об этом сообщается на сайте агентства.

Одним из факторов положительного изменения рейтинга, как отмечает Fitch, является договоренность между Украиной и ЕС о беспроцентном кредите в размере €90 млрд.

19 декабря страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны членами сообщества за счет привлечения займа, в чем отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.