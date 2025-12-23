В России пересмотрели планы по строительству судов

Правительство России по поручению президента Владимира Путина, данному еще полтора года назад, актуализировало перспективный план гражданского судостроения на период до 2035 года с горизонтом планирования до 2038-го. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа, пишут «Ведомости».

В общей сложности план подразумевает строительство 2062 судов. Контракты заключены по 358 судам, с начала текущего года по состоянию на конец декабря заказчикам передано 71 судно, заказы еще на 79 не подтверждены. Оставшиеся 1550 судов представляют собой перспективную потребность.

Средствами обеспечено только треть из них — 593 судна. При их общей стоимости в 3,3 триллиона рублей из федерального бюджета выделят 1,14 триллиона. Еще 290 миллиардов рублей придется на лизинговые программы, а оставшиеся 1,87 триллиона заплатят из собственных средств компании-заказчики.

В частности, потребность заказчиков в судах для перевозок коммерческих грузов по Северному морскому пути (СМП) оценивается в 141 единицу. Текущий портфель заказов составляет 26 судов, из которых строятся только пять. Вместе с тем по 35 судам заказчики не подтвердили ранее заявленные планы.

В рамках программы инвестиционных квот (разрешения на добычу рыбы в обмен на инвестиции в обновление флота) обеспечено строительство 107 судов в рамках первого этапа и 34 — в рамках второго. Пока построено только 48 судов, а всего в рамках обоих этапов платежеспособный спрос покрывает 67 судов общей стоимостью 278 миллиардов рублей.

Также платежеспособным спросом обеспечено строительство 111 грузовых судов класса «река — море» стоимостью 123 миллиарда рублей. Часть из них создается в рамках программ льготного лизинга, но в декабре 2025 года правительство урезало их финансирование на период 2023-2028 годов в два раза — до 134,85 миллиарда рублей.

Директор по развитию агентства Portnews Надежда Малышева назвала планы по строительству более двух тысяч судов реалистичными, но камнем преткновения остается конкурентоспособность российских верфей.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что стоимость строительства в Китае в 2,5-3 раза ниже, чем в России, при этом китайские компании остаются безальтернативными поставщиками комплектующих, а цены на них в силу санкционных рисков существенно выше, чем мировые. По его мнению, если российские заказчики начнут обращаться за новыми судами в КНР, то на российском судостроении можно будет поставить крест.

Ранее председатель Морской коллегии России, помощник президента Николай Патрушев заявил, что научно-технический задел прошлых лет в российском судостроении практически полностью исчерпан, а требования к созданию судов, проектированию, материалам и задачам военного и гражданского флотов существенно изменились.