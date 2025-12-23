Названо пиво, которое могут перестать продавать в России

Из-за планируемых ограничений на допустимое содержание алкоголя в пиве российский рынок могут покинуть крепкие сорта, например, английский барливайн. Об этом рассказал в интервью URA.RU вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

Эксперт отметил, что ассортимент пива на российском рынке растет, в том числе переживает бум направление крафтовых напитков с различными вкусами, включая грейпфрутовые сауэры, томатные гезы, кофейные и шоколадные стауты. При этом наиболее популярным в стране остается живое непастеризованное нефильтрованное в стиле жигулевского.

«Также пользуется популярностью что-то вроде мартовского имбирного. Потом идет бархатное. Востребовано пшеничное, у него есть своя категория ценителей. Фильтрованное пиво тоже популярно, но это для массового потребителя, уже не говоря о пастеризованном — это для тех, кто особо не разбирается в пиве и не предъявляет требований к вкусу», — сказал Небольсин.

Пиво с крепостью выше 12 градусов могут запретить продавать в России согласно новому ГОСТу с 1 января 2027 года. Он также предусматривает ограничение на реализацию пшеничного пива с содержанием спирта больше 8%.