Золото ставит новые рекорды – запахло девальвацией доллара

Утром 23 декабря цены на драгоценные металлы преодолели важные ценовые отметки. На бирже Comex стоимость золота и серебра превысила $4500 и $70 за тройскую унцию (31,1 грамма) соответственно. Платина преодолела рубеж в $2100 за унцию еще раньше, что является рекордом с 2008 года.

Reuters напоминает, что с начала 2025 года цены на серебро выросли более чем на 130%. Такой рост поддержал приток средств в биржевые инвестфонды, обеспеченные серебром.

Эксперты ING уточняют, что цены на серебро будут оставаться высокими не только на фоне мировой напряженности, но и из-за дополнительного спроса на металл для нужд электрификации, модернизации электросетей и роста его применения в автомобильных компонентах, что особенно актуально для гибридных и полностью аккумуляторных машин.

В сравнении с золотом, которое уже давно является защитным активом, серебро отличается более высокой волатильностью. Но у серебра есть больше промышленного потенциала при дальнейшем росте зеленой энергетики.

Платина в свою очередь привлекательна на фоне дефицита предложения. Металлургическая компания Johnson Matthey ожидает, что по итогам 2025 года может образоваться нехватка в объеме 800 тыс. тройских унций на фоне сокращения мирового производства на 2%, до 6,9 млн унций.

Не стоит забывать, что Россия занимает второе место по добыче платины и держит 10% от мирового производства этого металла, правда, значительно уступая ЮАР с 80% от глобальной добычи. Прогноз аналитиков компании предполагает, что наша страна в этом году нарастит выпуск платины на 3%, до 670 тыс. тройских унций.

Цены на золото в свою очередь выросли с начала 2025 года примерно на 67,5%. Привлекательность драгоценных металлов заметно увеличилась на прошлой неделе из-за нового витка наращивания геополитической напряженности между США и Венесуэлой, который выражен в том числе в задержаниях американцами нефтяных танкеров в Карибском море.

Впрочем, на процесс можно посмотреть иначе - не с точки зрения роста цена на золото, а девальвации доллара, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

– Получается, что инвесторы массово перекладывают средства в драгоценный металл из американских бондов («трежерис», выпускаемые Казначейством США). Аналитики Goldman Sachs еще в сентябре прогнозировали рост стоимости золота минимум до $5 тыс. за тройскую унцию.

Это вполне реальный сценарий, особенно если предположить масштабные политические и экономические изменения, к примеру, переход США от доллара к единой североамериканской валюте.

К тому же американские власти могут просто арестовать активы физлиц и компаний, как это произошло с российскими. Золото при грамотном хранении намного надежнее.

Если брать платину, то считается, что новые технологии в энергетике и IT, которые будут доступны в 2030-е годы, потребуют больше этого металла. «Норникель», который добывает платину в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, несмотря на все происходящее на рынке, постоянно дорожает – примерно на 30% с начала года.

«СП»: Как простые граждане могут улучшить свое финансовое положение, учитывая эту тенденцию?

– Если просто откладывать средства, то в долгосрочной перспективе та же инфляция может нивелировать их. С другой стороны, покупка физического золота связана с трудностями хранения и защиты от краж слитков. Обезличенный металлический счет в свою очередь не страхуется Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

При этом негативные последствия для российского рынка на фоне подорожания трех основных драгоценных металлов не прослеживаются. К тому же Россия все равно остается одним из ведущих добытчиков золота (2-е место с 330 тонн в год между Китаем и Австралией или 9-10% от мировой добычи).

«СП»: Есть ли смысл вкладываться в редкоземельные элементы, которые включают скандий, иттрий и лантаноиды?

– Это очень узко специализированные активы. Во многом рост ажиотажа вокруг редкоземельных металлов был спровоцирован PR-историей в рамках геополитического фактора, к которому подключились США.

Если обращать внимание перед инвестированием на металлургические компании вроде «Русала» (которая планировала запустить опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год – «СП»), то нужно понимать, сколько денег нужно вложить в месторождение для его разработки и окупаемости. Не всегда можно монетизировать все рудники.

Многие ведущие российские проекты в сфере редких и редкоземельных металлов, включая «Ловозерский ГОК» с добычей в том числе скандия, ниобия и тантала, ведет «Росатом», который пока не торгуется на бирже. Хотя вывод корпорации на IPO был бы очень интересным событием со всех точек зрения, и это позволило бы россиянам больше инвестировать.