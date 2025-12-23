Союзник РФ оказался в сложном положении: технологический прорыв и глубокий кризис

Китай одновременно сокращает технологическое отставание от США и сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Развитие электромобилей и роботов, созданных с помощью искусственного интеллекта, происходит на фоне пустующих жилых районов и роста безработицы, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, успехи ИИ-стартапа DeepSeek в передовых технологиях контрастируют с огромными потерями из-за жесткого государственного контроля над инвестициями. Пекин нацелен на достижение технологической независимости, чтобы не попасть под технологическую блокаду.

Хотя Китай достиг успехов в этой области, его экономика остается уязвимой. Цены на жилье резко упали, зарплаты не растут, а уровень располагаемого дохода остается низким. Государственный долг страны удвоился и достиг $23 трлн. Международный валютный фонд рекомендует перенаправить экономику на внутреннее потребление, однако Си Цзиньпин продолжает придерживаться политики, ориентированной на экспорт, пишут авторы.

Сообщается, что стремление Китая к экономической самодостаточности уходит корнями в эпоху Мао Цзэдуна. Сегодня страна обладает значительными ресурсами, но проблема остается: инвестиции в технологический сектор не создают достаточного количества рабочих мест.

Авторы указывают, что Китай сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Несмотря на успехи в области технологий, государственные вложения и субсидии не решают проблему безработицы и не обеспечивают устойчивый экономический рост. Самодостаточность по-прежнему остается приоритетом, однако такой подход может усугубить кризис, считают эксперты.