Экономика США показала самый быстрый рост за два года

Экономика США в III квартале показала самый быстрый рост за два года. Об этом сообщило Bloomberg, со ссылкой на Бюро экономического анализа.

Оказалось, что валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию вырос на 4,3 процента в годовом исчислении. Причинами такой динамики агентство назвало устойчивые потребительские и деловые расходы, а также более спокойную торговую политику. Во II квартале рост ВВП составил 3,8 процента.

Ранее сообщалось, что экономическое положение в США оказалось таким, когда чувствуют себя хорошо домохозяйства с высоким уровнем дохода. Что касается тех, чьи доходы средние или низкие, то они с трудом держатся на плаву. Аналитики говорят, что среднестатистическое домохозяйство едва сводит концы с концами с точки зрения реального роста заработной платы. Одной из причин этого стал скачок на некоторые импортные товары, вызванный пошлинами президента США Дональда Трампа.