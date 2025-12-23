ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке.

Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

«Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность», – говорится в сообщении.

Согласно концепции, приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Предложения по изменению законодательства ЦБ направил на рассмотрение в правительство.

При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.

«Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», – подчеркивается в тексте.

Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

«Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам), без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков», – подчеркнули в регуляторе.

Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.

Также резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.

Новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА).